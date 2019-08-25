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Льюис Хэмилтон: «Мы будем готовы к тому, что «Ред Булл» прибавит»

15:15
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что «Ред Булл» может догнать его команду во второй части сезона. В последних гонках австрийская команда стабильно стала опережать «Феррари».

— Время покажет. Ферстаппен проделал отличную работу, как и весь «Ред Булл», — цитирует F1i Хэмилтона. — Думаю, нам нужно сосредоточиться на себе, а не отвлекаться на других. Догонять проще, чем оставаться впереди и сохранять лидерство. Но мне приятно видеть прогресс «Ред Булла». Мы хотим соревноваться, поэтому будем готовы к бою.

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