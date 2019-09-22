Льюис Хэмилтон: «Эту гонку легко мог выиграть «Мерседес»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что его команда могла избежать поражения в гонке «Гран-при Сингапура». Британец стал четвертым, а победный дубль оформила «Феррари», переиграв соперников за счет тактики пит-стопов.

— Мы проигрываем и выигрываем все вместе, как команда, — цитирует ВВС Хэмилтона. — Нам всем нанесли удар. Сейчас нам больно. Потому что мы могли легко победить. Кажется, что сейчас «Феррари» голоднее. Нам надо напрячься. Мы все еще лучшая команда, мы способны на многое. Нам нужно собрать силы в кулак, вернуться в схватку, вернуться в гонку.