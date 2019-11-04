Льюис Хэмилтон: «Для меня большая честь быть в одном ряду с великими людьми»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от завоевания шестого чемпионского титула в карьере. На «Гран-при США» он занял второе место.

— Это просто ошеломляет, — цитирует гонщика Sky Sports. — Сегодня была такая тяжелая гонка, вчера выдался непросто день. Валттери проделал фантастическую работу. Я хотел принести дубль команде, не думал, что с одним пит-стопом это будет возможно.

Я полон эмоций. Для меня большая честь быть в одном ряду с великими людьми. Мой папа сказал мне, когда было 6 или 7 лет, чтобы никогда не сдавался. Это семейный девиз. Я старался изо всех сил и надеялся, что смогу выиграть сегодня, но шин не хватило.

Не знаю насчет титулов, но, как спортсмен, свеж настолько, насколько это возможно.

Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»