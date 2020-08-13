Лэнс Стролл: «Не обижусь на отца, если потеряю место в «Рейсинг Пойнт»

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл заявил, что не обидится на своего отца и владельца команды, Лоуренса Стролла в случае, если потеряет место боевого пилота.

— Есть рабочие отношения, а есть отношения отца и сына, — цитирует Planet F1 Стролла-младшего. — Если отец решит убрать меня из команды — нет проблем, это бизнес, здесь так бывает. Я просто приму это и постараюсь продолжать бороться в будущем. У нас с отцом простые отношения, мы отлично друг друга понимаем. Он не сильно вмешивается и дает мне свободу. В свою очередь, он делает то, что должен, чтобы сделать нашу машину как можно быстрее и собрать мощную команду.

Ранее сообщалось, что гонщик «Феррари», четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель близок к тому, чтобы подписать контракт с «Рейсинг Пойнт» и начать выступать за команду с 2021 года.