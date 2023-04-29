Леклер заявил, что сделает все ради победы в Баку

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от победы во второй квалификации в Баку и ожиданиями от спринта и гонки.

«В третьем сегменте мы впервые с пятницы ездили на мягких шинах, поэтому непросто было сразу найти ритм. Условия сегодня совсем другие, машина ведет себя иначе. На втором быстром круге я перестарался и задел стену в пятом повороте. Тем не менее я доволен первой попыткой, теперь нужно так же хорошо выступить в гонке. Конечно, нужно оставаться реалистами. Мы по-прежнему отстаем от «Ред Булл» в гоночном темпе — они, кажется, на шаг впереди. Но посмотрим, как все пройдет. Надеюсь, мы преподнесем приятный сюрприз. В спринте мы узнаем больше. Я сделаю все, чтобы победить. «Феррари» нуждается в таком результате», — сказал Леклер после спринт-квалификации.

Леклер начнет спринт и основную гонку с поул-позиции.

Спринт гонка пройдет 29 апреля в 16:30 по мск. Основная гонка состоится 30 апреля в 14:00 по мск.