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29 апреля, 12:27

Леклер выиграл квалификацию для спринта на «Гран-при Азербайджана», но попал в аварию

Иван Торопцев
Корреспондент
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Шарль Леклер.
Фото AFP
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию для спринт-гонки на «Гран-при Азербайджана».

Лучшее время круга монегаска — 1 минута и 41,697 секунды, гонщик установил его в начале третьего сегмента квалификации. В конце третьего сегмента Леклер попытался улучшить свой результат, но попал в небольшую аварию и разбил переднее крыло своего болида. Пилот смог самостоятельно добраться до боксов после инцидента.

Леклер стартует с первой позиции в спринт-гонке. В пятницу, 28 апреля он выиграл основную квалификацию, благодаря чему займет первое место на стартовой решетке в гонке, которая пройдет в воскресенье, 30 апреля.

Второе место занял Серхио Перес из «Ред Булл» (отставание +0,147 секунды), на третьей строчке — партнер мексиканца по команде Макс Ферстаппен (+0,290).

Спринт-гонка на «Гран-при Азербайджана» состоится в субботу, 29 апреля и начнется в 16.30 (мск).

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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