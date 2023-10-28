Ферстаппен стал первым в третьей практике «Гран-при Мексики», Албон — второй, Перес — третий

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал первым во второй практике «Гран-при Мексики». Его лучший круг — 1 минута 17,887 секунды.

Вторым стал Александр Албон из «Уильямс» с результатом 1 минута 17,957 секунды. Замкнул тройку Серхио Перес из «Ред Булл» (отставание от лидера 0,13 секунды).

Квалификация к «Гран-при Мексики» пройдет в ночь с 28 на 29 октября. Начало — в 00.00 по московскому времени.

Гонка состоится 29 октября — в 23.00 по московскому времени.