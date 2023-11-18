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Сегодня, 12:07

Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Лас-Вегаса»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал быстрейшим в квалификации «Гран-при Лас-Вегаса».

Монегаск проехал свой лучший круг за 1 минуту и 32,726 секунды.

Вторым стал его партнер по команде Карлос Сайнс (+0,044). Замкнул тройку Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+0,378).

Сайнс получит штраф в 10 позиций за замену двигателя после инцидента в первой тренировке. Таким образом, Ферстаппен начнет гонку с первого ряда, а третьем станет Джордж Расселл из «Мерседес».

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Феррари
Джордж Расселл
Карлос Сайнс
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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