Боттас прервал рекордную серию по попаданию в третий сегмент квалификации

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас не смог попасть в третий сегмент квалификации «Гран-при Австралии».

Таким образом, он прервал свою рекордную серию по попаданию в заключительный сегмент. До того он попадал в финал 103 раза подряд. Эта серия началась с перехода в «Мерседес» в 2017 году.

Боттас является третьим пилотом в истории, который сумел показать такой результат. 137 раз подряд в топ-10 попадал Айртон Сенна, а Алену Просту удавалось сделать это 109 раз подряд.