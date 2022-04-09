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Сегодня, 10:19

Боттас прервал рекордную серию по попаданию в третий сегмент квалификации

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас не смог попасть в третий сегмент квалификации «Гран-при Австралии».

Таким образом, он прервал свою рекордную серию по попаданию в заключительный сегмент. До того он попадал в финал 103 раза подряд. Эта серия началась с перехода в «Мерседес» в 2017 году.

Боттас является третьим пилотом в истории, который сумел показать такой результат. 137 раз подряд в топ-10 попадал Айртон Сенна, а Алену Просту удавалось сделать это 109 раз подряд.

Формула-1
Альфа Ромео
Валттери Боттас
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