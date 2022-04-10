Леклер выиграл «Гран-при Австралии», Перес — второй

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл гонку «Гран-при Австралии». От также выиграл квалификацию и показал лучший круг.

Вторым стал Серхио Перес из «Ред Булл». Замкнул тройку гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл. Его напарник Льюис Хэмилтон финишировал четвертым.

Чемпион прошлого сезона Макс Ферстаппен не смог завершить гонку. Он остановился за пределами трассы из-за возгорания мотора.

Также с трассы сошли Себастьян Феттель из «Астон Мартина» и Карлос Сайнс из «Феррари». Феттель разбил болид в одном из поворотов, не справившись с управление. А Сайнс вылетел в гравий в самом начале гонки.