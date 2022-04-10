Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 09:31

Леклер выиграл «Гран-при Австралии», Перес — второй

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Шарль Леклер.
Фото Global Look Press

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл гонку «Гран-при Австралии». От также выиграл квалификацию и показал лучший круг.

Вторым стал Серхио Перес из «Ред Булл». Замкнул тройку гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл. Его напарник Льюис Хэмилтон финишировал четвертым.

Чемпион прошлого сезона Макс Ферстаппен не смог завершить гонку. Он остановился за пределами трассы из-за возгорания мотора.

Также с трассы сошли Себастьян Феттель из «Астон Мартина» и Карлос Сайнс из «Феррари». Феттель разбил болид в одном из поворотов, не справившись с управление. А Сайнс вылетел в гравий в самом начале гонки.

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Феррари
Джордж Расселл
Серхио Перес
Шарль Леклер
1
17
Читайте также
Олимпийцы получат деньги вместо дорогих иномарок. Но сумма может вызвать вопросы
«Вы меня обокрали! Я считаю, что выиграл!» Катастрофа Яна, война Чимаева - что произошло на UFC 273
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен сошел с трассы во время гонки «Гран-при Австралии» из-за возгорания

Леклер признан пилотом дня «Гран-при Австралии»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости