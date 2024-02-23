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23 февраля, 19:26

Леклер стал лидером в третий день предсезонных тестов в «Формуле-1»

Алина Савинова
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Болид Шарля Леклера.
Фото Global Look Press

Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал лучшим по итогам заключительного дня предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

26-летний гонщик провел на трассе 74 круга, его лучшее время — 1 минута 30,322 секунды. Второй результат показал Джордж Расселл из «Мерседес» (+0,046 секунды; 67 кругов). На третьем месте расположился Чжоу Гуаньюй, представляющий «Заубер» (+0,325; 85). Трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал четвертым (+0,433; 66).

В первый день тестов лучший результат был у Ферстаппена, во второй — у пилота «Феррари» Карлоса Сайнса. Новый сезон «Формулы-1» стартует 2 марта в Бахрейне и завершится 8 декабря в Абу-Даби.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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