Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

23 февраля, 16:27

Хэмилтон: «Я бы не присоединился к «Феррари» без Вассера»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон ответил на вопрос журналистов о подписании контракта с «Феррари». По его словам, на это решение во многом повлиял тот факт, что итальянской командой руководит Фредерик Вассер.

«У меня прекрасные отношения с Фредом. Разумеется, я работал с ним в «Формуле-3», а также в GP2, и именно в тот момент была заложена основа наших отношений. Мы всегда оставались на связи. Я знал, что на каком-то этапе он станет потрясающим руководителем команды и перейдет в «Формулу-1», но в то время его это не интересовало. И было действительно здорово видеть, как он вошел в команду «Заубер». А потом, когда он получил работу в «Феррари», я был так рад за него. И я думаю, что звезды сошлись. Без него ничего бы не произошло [о контракте с «Феррари»]. Я очень воодушевлен той работой, которую он там делает», — приводит SkySports слова Хэмилтона.

1 февраля стало известно, что Хэмилтон по окончании сезона-2024 покинет «Мерседес» и в 2025 году присоединится к «Феррари». По информации СМИ, он будет зарабатывать в итальянской команде 50 миллионов евро в год. В минувшем сезоне 39-летний британец занял третье место в общем зачете пилотов, набрав 234 очка.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog
Формула-1
Мерседес
Феррари
Льюис Хэмилтон
3
0
Читайте также
Путин выступил с посланием к Совету Федерации
Форвард «Краснодара» Кордоба поделился мнением о судействе в РПЛ
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хэмилтон оценил новый болид «Мерседес»

Леклер стал лидером в третий день предсезонных тестов в «Формуле-1»
Новости
RSS RSS
Все новости