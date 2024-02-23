Хэмилтон: «Я бы не присоединился к «Феррари» без Вассера»

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон ответил на вопрос журналистов о подписании контракта с «Феррари». По его словам, на это решение во многом повлиял тот факт, что итальянской командой руководит Фредерик Вассер.

«У меня прекрасные отношения с Фредом. Разумеется, я работал с ним в «Формуле-3», а также в GP2, и именно в тот момент была заложена основа наших отношений. Мы всегда оставались на связи. Я знал, что на каком-то этапе он станет потрясающим руководителем команды и перейдет в «Формулу-1», но в то время его это не интересовало. И было действительно здорово видеть, как он вошел в команду «Заубер». А потом, когда он получил работу в «Феррари», я был так рад за него. И я думаю, что звезды сошлись. Без него ничего бы не произошло [о контракте с «Феррари»]. Я очень воодушевлен той работой, которую он там делает», — приводит SkySports слова Хэмилтона.

1 февраля стало известно, что Хэмилтон по окончании сезона-2024 покинет «Мерседес» и в 2025 году присоединится к «Феррари». По информации СМИ, он будет зарабатывать в итальянской команде 50 миллионов евро в год. В минувшем сезоне 39-летний британец занял третье место в общем зачете пилотов, набрав 234 очка.