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23 февраля, 22:20

Хэмилтон назвал причину, по которой он решил перейти в «Феррари»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о своем решении перейти в «Феррари». Он присоединится к итальянской команде в 2025 году.

«Очевидно, что прошлым летом мы подписали контракт и в тот момент я видел свое будущее именно в «Мерседесе». Но потом примерно в районе новогодних праздников появилась эта возможность — и я решил ей воспользоваться. Это тяжелейшее решение из всех, что мне доводилось принимать. Ведь я с «Мерседесом» уже 26 лет, они меня поддерживали, вместе мы прошли этот невероятный путь», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Также семикратный чемпион мира отметил, что «Феррари» не добивалась больших успехов со времен Михаэля Шумахера, с сезона-2007, и он увидел в этом настоящий вызов.

Ранее Хэмилтон заявил, что на его решение перейти в «Феррари» повлиял тот факт, что итальянской командой руководит Фредерик Вассер.

Формула-1
Мерседес
Феррари
Льюис Хэмилтон
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