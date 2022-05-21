Леклер показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Испании»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов «Гран-при Испании» — 1.19,722.

Второе место по итогам сессии занял Макс Ферстаппен («Ред Булл»), уступивший Леклеру 0,072 секунды. На третьей строчке — Джордж Расселл («Мерседес») с отставанием от лидера в 0,148 секунды.

«Гран-при Испании» проходит с 20 по 22 мая. Сегодня, 21 мая состоится квалификация, начало — в 17.00 (мск).

Гонка пройдет завтра, 22 мая и начнется в 16.00 (мск).