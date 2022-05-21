В болиде Мика Шумахера заменят коробку передач перед квалификацией «Гран-при Испании»

«Хаас» объявил о замене коробки передач в болиде Мика Шумахера перед квалификацией «Гран-при Испании».

Во время третьей практики у немца возникли проблемы с тормозами, из-за чего возникло возгорание в районе правого заднего колеса.

В «Хаасе» рассчитывают, что устранят все технические неполадки до начала квалификации.

Квалификация в рамках «Гран-при Испании» состоится сегодня, 21 мая. Начало — в 17.00 (мск).