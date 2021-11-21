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Леклер остался доволен восьмым местом на «Гран-при Катара»

22:58
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свое выступление на «Гран-при Катара».

«С одной стороны, радоваться нечему, ведь мы заняли лишь восьмое место. С другой, если рассмотреть все более детально, у нас был неплохой темп. Особенно хорошо я чувствовал себя на «харде» на втором отрезке гонки. Так что в целом я доволен восьмым местом, мы набрали максимально возможное для нас количество очков по итогам тяжелого этапа», — приводит Sky Sports слова Леклера.

Леклер занимает шестое место в личном зачете «Формулы-1» сезона-2021. Следующий этап пройдет с 3 по 5 декабря в Саудовской Аравии.

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Иван Торопцев все материалы автора
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