Хельмут Марко: «Ферстаппен впереди, но я не чувствую себя комфортно»

Спортивный консультант команды «Ред Булл» Хельмут Марко подвел итоги «Гран-при Катара». Макс Ферстаппен занял второе место, а победу одержал Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес».

«В гонке наша скорость была намного лучше, чем в квалификации. Если бы Макс стартовал вторым, он был бы гораздо ближе. На раннем этапе он потерял время и шины стали намного требовательнее. По сравнению с «Мерседесом» наша машина не была идеальной в этот уик-энд. Хэмилтон становился лучше с каждой сессией.

Мы впереди, но я не чувствую себя комфортно. Все просто, мы должны выиграть одну из последних двух гонок. Все должно быть идеально на протяжении всего уик-энда. Это борьба между Максом и Льюисом, остальных просто нет. Двигатель Хэмилтона не будет таким же мощным, как на прошлой неделе в Бразилии. К тому же здесь они, похоже, не использовали свое особенное заднее крыло, потому что разница в максимальной скорости была гораздо меньше. Мы не сдаемся".

Ферстаппен лидирует в зачете пилотов, опережая Хэмилтона на восемь очков.