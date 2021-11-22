Тото Вольфф: «Льюис показывает свой максимум. В Интерлагосе они разбудили льва»

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольфф высказался о результатах команды на «Гран-при Катара».

Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке, а Валттери Боттас был вынужден сойти из-за прокола колеса.

«Вообще это забавно, поскольку изначально это все-таки была победа с небольшим привкусом горечи. Для нас важны оба чемпионата и Льюис сегодня был великолепен, а хорошая новость также была в том, что наша машина оказалась очень быстра. Льюис контролировал ход гонки с позиции лидера и это хороший знак в преддверии этапов в Саудовской Аравии и Абу-Даби. Льюис сейчас показывает свой максимум. В ту субботу в Интерлагосе они разбудили льва!

Но вот прокол колеса на болиде Валттери случился буквально на ровном месте. Мы постарались реконструировать события и не увидели ничего, что могло бы указывать на грядущий прокол, за исключением совсем слабой вибрации, из-за которой вы точно не будете возвращать машину в боксы. К сожалению для Валттери, именно он оказался первым из тех, кто получил проколы», — приводит слова Вольфф Sky Sports.

Ферстаппен лидирует в личном зачете пилотом. У него в активе 351,5 очка. Хэмилтон на втором месте — 343,5 очка.