Леклер оштрафован на три позиции за блокировку Квята
11 июля 2020, 21:15
Пилот «Феррари» Шарль Леклер потеряет три позиции на стартовой решетке по итогам квалификации «Гран-при Штирии». Он стартует с 14-го места, сообщает Twitter «Формулы-1».
Леклер был наказан за блокировку российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята на одном из кругов.
По ходу второго сегмента субботней сессии «Гран-при Штирии» Шарль Леклер помешал Даниилу Квяту в девятом и десятом повороте, испортив быстрый круг.
Теперь сам россиянин поднялся на 13-ю строчку в протоколе.
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