Леклер оштрафован на три позиции за блокировку Квята

Пилот «Феррари» Шарль Леклер потеряет три позиции на стартовой решетке по итогам квалификации «Гран-при Штирии». Он стартует с 14-го места, сообщает Twitter «Формулы-1».

Леклер был наказан за блокировку российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята на одном из кругов.

По ходу второго сегмента субботней сессии «Гран-при Штирии» Шарль Леклер помешал Даниилу Квяту в девятом и десятом повороте, испортив быстрый круг.

Теперь сам россиянин поднялся на 13-ю строчку в протоколе.