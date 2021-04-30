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Леклер назвал трассу в Португалии подходящей для «Феррари»

17:17
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о перспективах своей команды на «Гран-при Португалии».

«У нас есть определенные проблемы с прохождением среднескоростных поворотов, мы поняли это за два этапа. Здесь, в Португалии, таких поворотов немного. Тут они или очень медленные, или очень быстрые. Я надеюсь, мы сможем извлечь из этого пользу», — приводит Motorsport-Total слова Леклера.

В первой сессии свободных заездов «Гран-при Португалии» Леклер показал четвертый результат, проиграв 0,2 секунды занявшему первое место Валттери Боттасу из «Мерседес».

«Гран-при Португалии» проходит с 30 апреля по 2 мая.

Дополнительная информация:

https://www.motorsport-total.com/formel-1/news/charles-leclerc-warum-portimao-dem-ferrari-liegen-koennte-21043014

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