Леклер назвал трассу в Португалии подходящей для «Феррари»
17:17
Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о перспективах своей команды на «Гран-при Португалии».
«У нас есть определенные проблемы с прохождением среднескоростных поворотов, мы поняли это за два этапа. Здесь, в Португалии, таких поворотов немного. Тут они или очень медленные, или очень быстрые. Я надеюсь, мы сможем извлечь из этого пользу», — приводит Motorsport-Total слова Леклера.
В первой сессии свободных заездов «Гран-при Португалии» Леклер показал четвертый результат, проиграв 0,2 секунды занявшему первое место Валттери Боттасу из «Мерседес».
«Гран-при Португалии» проходит с 30 апреля по 2 мая.
Дополнительная информация:
https://www.motorsport-total.com/formel-1/news/charles-leclerc-warum-portimao-dem-ferrari-liegen-koennte-21043014
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