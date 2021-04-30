Мазепин стал последним во второй практике «Гран-при Португалии»
18:12
Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин показал худший результат во второй сессии свободных заездов «Гран-при Португалии».
Мазепин проиграл 2,801 секунды Льюису Хэмилтону из «Мерседес», который занял первое место по итогам практики. Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (отставание — +0,143 секунды), третьим — партнер Хэмилтона по команде, Валттери Боттас (+0,344).
A strong session for @LewisHamilton ?— Formula 1 (@F1) April 30, 2021
With @Max33Verstappen only 0.143 off ?#PortugueseGP ?? #F1 pic.twitter.com/KASIKBie6F
«Гран-при Португалии» проходит с 30 апреля по 2 мая.
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