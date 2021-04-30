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Мазепин стал последним во второй практике «Гран-при Португалии»

18:12
Никита Мазепин. Фото Instagram
Никита Мазепин. Фото Instagram
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Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин показал худший результат во второй сессии свободных заездов «Гран-при Португалии».

Мазепин проиграл 2,801 секунды Льюису Хэмилтону из «Мерседес», который занял первое место по итогам практики. Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (отставание — +0,143 секунды), третьим — партнер Хэмилтона по команде, Валттери Боттас (+0,344).

«Гран-при Португалии» проходит с 30 апреля по 2 мая.

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