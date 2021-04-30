Турция может подписать 10-летний контракт на проведение гонок «Формулы-1»

Промоутер «Гран-при Турции» Вурал Ак заявил, что в ближайшее время может заключить долгосрочный контракт на проведение этапов «Формулы-1».

«Проведение гонки в прошлом году стало результатом активной работы. Наш «Гран-при» признали самым успешным в сезоне. Последние полгода мы находимся в постоянном контакте с «Формулой-1» и рады, что примем этап в июне. Возможно, нам удастся подписать контракт на 10 лет. Если мы снова проведем успешный этап, то долгосрочное соглашение возможно за счет частного сектора и болельщиков, без ресурсов со стороны государства», — приводит TRT Spor слова Ака.

В сезоне-2020 «Гран-при Турции» вернулся в календарь «Формулы-1» впервые с 2011 года. 28 апреля стало известно, что этап в Турции заменит гонку в Канаде, которая не состоится из-за пандемии коронавируса.