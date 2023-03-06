Леклер может быть оштрафован на «Гран-при Саудовской Аравии» из-за поломки болида

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рискует получить штраф в следующей гонке.

На 41-м круге первой гонки сезона-2023 в Бахрейне, которая состоялась 5 марта, монегаск сошел с дистанции из-за технических проблем. По информации журналиста Джулиано Дукесса, поломка болида связана с батареей и блоком электроники, которые Леклеру заменили перед стартом.

Если информация о характере повреждения подтвердится, то болиду потребуется новая замена компонентов, которая приведет к штрафу, поскольку пилотам не разрешается использовать более двух батарей и блоков электроники за сезон.

«Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 17 по 19 марта.