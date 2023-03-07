Расселл не видит ни одной команды, которая могла бы бросить вызов «Ред Булл» в этом сезоне

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл считает, что «Ред Булл» продолжит доминировать в этом сезоне.

«Я не думаю, что в этом году кто-то приблизится к ним. Они должны выигрывать практически каждую гонку в этом сезоне, это моя ставка. В этот уик-энд их темп казался слабее, чем на тестах, что немного странно, но сейчас им легко, и они могут делать все, что хотят», — сказал Расселл.

Ранее пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл первую гонку сезона. Второе место занял его партнер по команде Серхио Перес. Третий результат показал Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».