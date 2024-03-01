Леклер: «Феррари» ближе к «Ред Булл», чем мы ожидали»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации на «Гран-при Бахрейна».

Лучший результат в первой квалификации сезона показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Леклер стал вторым.

«Я думаю, мы ближе, чем тот результат, который видим в протоколе, и это хорошо. Мы ожидали, что отрыв «Ред Булл» будет несколько больше, чем сегодня. Но, очевидно, главный вопрос заключается в завтрашней гонке. И я почти уверен, что запас «Ред Булл» больше, чем мы увидели сегодня. Но, опять же, подождем и посмотрим. В целом все складывалось так, как мы ожидали, или даже чуть лучше. Повторюсь, мы могли найти те две или три десятые в третьем сегменте. Мы могли оказаться ближе к Максу», — заявил Леклер.

Гонка состоится в субботу и начнется в 18.00 по московскому времени. Всего в 2024 году запланировано проведение 24 этапов «Гран-при».

В сезоне 2023 года чемпионом «Формулы-1» в третий раз подряд стал Ферстаппен. Леклер занял пятое место.