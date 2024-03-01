75-й юбилейный чемпионат «Формулы 1» пройдет в 2024 году. 20 сентября 2023 года Всемирный совет ФИА по автоспорту утвердил календарь соревнований. Сезон стартует 2 марта в Бахрейне и завершится 8 декабря в Абу-Даби.

Календарь «Формулы-1» сезона 2024:

«Гран-при Бахрейна» — 2 марта «Гран-при Саудовской Аравии» — 9 марта «Гран-при Австралии» — 24 марта «Гран-при Японии» — 7 апреля «Гран-при Китая» — 21 апреля «Гран-при Майами» — 5 мая «Гран-при Эмилии-Романьи» — 19 мая «Гран-при Монако» — 26 мая «Гран-при Канады» — 9 июня «Гран-при Испании» — 23 июня «Гран-при Австрии» — 30 июня «Гран-при Великобритании» — 7 июля «Гран-при Венгрии» — 21 июля «Гран-при Бельгии» — 28 июля «Гран-при Нидерландов» — 25 августа «Гран-при Италии» — 1 сентября «Гран-при Азербайджана» — 15 сентября «Гран-при Сингапура» — 22 сентября «Гран-при США» — 20 октября «Гран-при Мексики» — 27 октября «Гран-при Бразилии» — 3 ноября «Гран-при Лас-Вегаса» — 23 ноября «Гран-при Катара» — 1 декабря «Гран-при Абу-Даби» — 8 декабря

«Формула 1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов, в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными ФИА. В сезоне 2023 года чемпионом в третий раз подряд стал гонщик из Нидерландов Макс Ферстаппен, представляющий команду Red Bull.

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