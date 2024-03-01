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1 марта, 21:30

«Формула 1»: расписание всех гонок — даты и этапы сезона 2024

75-й юбилейный чемпионат «Формулы 1» стартует 2 марта в Бахрейне
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

75-й юбилейный чемпионат «Формулы 1» пройдет в 2024 году. 20 сентября 2023 года Всемирный совет ФИА по автоспорту утвердил календарь соревнований. Сезон стартует 2 марта в Бахрейне и завершится 8 декабря в Абу-Даби.

Календарь «Формулы-1» сезона 2024:

  1. «Гран-при Бахрейна» — 2 марта
  2. «Гран-при Саудовской Аравии» — 9 марта
  3. «Гран-при Австралии» — 24 марта
  4. «Гран-при Японии» — 7 апреля
  5. «Гран-при Китая» — 21 апреля
  6. «Гран-при Майами» — 5 мая
  7. «Гран-при Эмилии-Романьи» — 19 мая
  8. «Гран-при Монако» — 26 мая
  9. «Гран-при Канады» — 9 июня
  10. «Гран-при Испании» — 23 июня
  11. «Гран-при Австрии» — 30 июня
  12. «Гран-при Великобритании» — 7 июля
  13. «Гран-при Венгрии» — 21 июля
  14. «Гран-при Бельгии» — 28 июля
  15. «Гран-при Нидерландов» — 25 августа
  16. «Гран-при Италии» — 1 сентября
  17. «Гран-при Азербайджана» — 15 сентября
  18. «Гран-при Сингапура» — 22 сентября
  19. «Гран-при США» — 20 октября
  20. «Гран-при Мексики» — 27 октября
  21. «Гран-при Бразилии» — 3 ноября
  22. «Гран-при Лас-Вегаса» — 23 ноября
  23. «Гран-при Катара» — 1 декабря
  24. «Гран-при Абу-Даби» — 8 декабря

«Формула 1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов, в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными ФИА. В сезоне 2023 года чемпионом в третий раз подряд стал гонщик из Нидерландов Макс Ферстаппен, представляющий команду Red Bull.

«Формула-1»: новости, календарь гонок, личный зачет, кубок конструкторов, команды

Формула-1
Макс Ферстаппен
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