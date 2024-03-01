«Формула 1»: расписание всех гонок — даты и этапы сезона 2024
75-й юбилейный чемпионат «Формулы 1» стартует 2 марта в Бахрейне
75-й юбилейный чемпионат «Формулы 1» пройдет в 2024 году. 20 сентября 2023 года Всемирный совет ФИА по автоспорту утвердил календарь соревнований. Сезон стартует 2 марта в Бахрейне и завершится 8 декабря в Абу-Даби.
Календарь «Формулы-1» сезона 2024:
- «Гран-при Бахрейна» — 2 марта
- «Гран-при Саудовской Аравии» — 9 марта
- «Гран-при Австралии» — 24 марта
- «Гран-при Японии» — 7 апреля
- «Гран-при Китая» — 21 апреля
- «Гран-при Майами» — 5 мая
- «Гран-при Эмилии-Романьи» — 19 мая
- «Гран-при Монако» — 26 мая
- «Гран-при Канады» — 9 июня
- «Гран-при Испании» — 23 июня
- «Гран-при Австрии» — 30 июня
- «Гран-при Великобритании» — 7 июля
- «Гран-при Венгрии» — 21 июля
- «Гран-при Бельгии» — 28 июля
- «Гран-при Нидерландов» — 25 августа
- «Гран-при Италии» — 1 сентября
- «Гран-при Азербайджана» — 15 сентября
- «Гран-при Сингапура» — 22 сентября
- «Гран-при США» — 20 октября
- «Гран-при Мексики» — 27 октября
- «Гран-при Бразилии» — 3 ноября
- «Гран-при Лас-Вегаса» — 23 ноября
- «Гран-при Катара» — 1 декабря
- «Гран-при Абу-Даби» — 8 декабря
«Формула 1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов, в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными ФИА. В сезоне 2023 года чемпионом в третий раз подряд стал гонщик из Нидерландов Макс Ферстаппен, представляющий команду Red Bull.
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