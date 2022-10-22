Ферстаппен показал лучшее время по итогам третьей практики «Гран-при США»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время по итогам третьей сессии свободных заездов «Гран-при США».

Время лучшего круга нидерландца — 1 минута и 35,825 секунды. Второе место занял Шарль Леклер («Феррари», отставание +0,320), третьим стал его партнер по команде Карлос Сайнс (+0,446).

Результаты третьей практики «Гран-при США».

Квалификация в рамках «Гран-при США» состоится 23 октября и начнется в 1.00 по московскому времени.