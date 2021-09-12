Ландо Норрис: «Очень рад за Риккьярдо»

Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис оценил свое выступление на «Гран-при Италии». Он занял второе место. Победил его партнер Даниэл Риккьярдо.

«Я очень рад за команду, это был отличный уик-энд, — сказал Норрис в интервью после гонки. Мы упорно работали, чтобы оказаться там, где мы сейчас. Очень рад за команду, за Даниэла. Я просто счастлив, что смог финишировать вторым, и что он выиграл гонку. Победила команда».

Третье место занял Валттери Боттас из «Мерседеса».