Даниэл Риккьярдо о победе в Италии: «У меня нет слов»

Пилот команды «Макларен» прокомментировал свою победу на «Гран-при Италии».

«Я хочу ругаться, — сказал Риккьярдо в интервью после гонки. Дэвид Култхард, который брал интервью, ответил, что не стоит этого делать, так как идет прямой эфир. — Очевидно, что старт был прекрасным и очень сработал в мою пользу. У нас была отличная максимальная скорость Не ожидал, что мы будем лидировать со старта до финиша, но ждал, что у нас будет хороший уик-энд. Я весь год старался, работал, и я сделал это.

Августовский перерыв был очень хорошим для нас. После того, что было неделю назад, взять победный дубль — это просто невероятно. У меня нет слов. Думал, что сегодня на подиуме будет одна из «Феррари». Спасибо вам большое».

Вторым в гонке стал напарник Риккьярдо Ландо Норрис. На третьей позиции Валттери Боттас из «Мерседеса».