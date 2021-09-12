Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Даниэл Риккьярдо о победе в Италии: «У меня нет слов»

17:49
Теги:

Пилот команды «Макларен» прокомментировал свою победу на «Гран-при Италии».

«Я хочу ругаться, — сказал Риккьярдо в интервью после гонки. Дэвид Култхард, который брал интервью, ответил, что не стоит этого делать, так как идет прямой эфир. —  Очевидно, что старт был прекрасным и очень сработал в мою пользу. У нас была отличная максимальная скорость Не ожидал, что мы будем лидировать со старта до финиша, но ждал, что у нас будет хороший уик-энд. Я весь год старался, работал, и я сделал это.

Августовский перерыв был очень хорошим для нас. После того, что было неделю назад, взять победный дубль — это просто невероятно. У меня нет слов. Думал, что сегодня на подиуме будет одна из «Феррари». Спасибо вам большое».

Вторым в гонке стал напарник Риккьярдо Ландо Норрис. На третьей позиции Валттери Боттас из «Мерседеса».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Дина Аверина показала автомобиль, который вручали чемпионам Олимпиады в Токио
Кроссовки Канье Уэста продали на аукционе за рекордные $1,8 млн
Труп девушки с пакетом на голове и ремнем на шее нашли в Петербурге
Соседка, спасшая девочку от Распутина: "Страшно, что все шли мимо"
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд