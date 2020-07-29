Ландо Норрис оценил шансы Хэмилтона на победу во всех оставшихся гонках сезона-2020

Пилот «Макларена», британец Ландо Норрис оценил шансы своего соотечественника, шестикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона, выступающего за «Мерседес», на победу в оставшихся гонках сезона-2020.

— Может ли Льюис выиграть все оставшиеся этапы? Думаю, здесь шансы 50 на 50, — цитирует Daily Mail Норриса. — По сути, у него только один соперник — партнер по команде, но Хэмилтон быстрее. Когда на старте все нормально, у него хорошие шансы на победу. Он финиширует либо на первом месте, либо на втором. Конечно, выиграть все гонки будет тяжело, но я не вижу причин, которые могут помешать ему попробовать это сделать. Только что-то непредвиденное, какая-то техническая поломка.

После трех этапов сезона-2020 «Формулы-1» Хэмилтон лидирует в личном зачете «Королевских гонок» с 63 очками.