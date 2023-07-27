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Сегодня, 19:51

Спортивный директор «Феррари» Мекис покинул свой пост

Виктория Кравченко
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Спортивный директор команды «Феррари» Лоран Мекис покинул свой пост, сообщается на официальном сайте Скудерии.

«Время Лорана Мекиса в Scuderia Ferrari подходит к концу на этой неделе. Спортивного директора не будет на Гран При Бельгии — он покидает Скудерию», — говорится в заявлении.

Таким образом, он не будет участвовать в турнире, который состоится с 28 по 30 июля. Его место займет Диего Йоверно, который проработал в «Феррари» 23 года.

Мекис занимал свой пост 4,5 года. Теперь он займет руководящую должность в другой гоночной команды «Формулы-1».

«Феррари» после 11 этапов занимает 4-е место в Кубке конструкторов, набрав 167 очков и уступая «Астон Мартин», «Мерседесу» и «Ред Булл».

Феррари
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