Квят стал третьим в сумасшедшей гонке в Германии, Ферстаппен победил

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят финишировал третьим в гонке "Гран-при Германии". Он уступил только Максу Ферстаппену на "Ред Булле" и Себастьяну Феттелю из "Феррари", который стартовал 20-м. Замкнул четверку Лэнс Стролл из "Рейсинг Пойнт".

Для "Торо Россо" этот подиум Квята, который стартовал с 14-го места, стал всего вторым в истории команды. Квят же не поднимался на подиум с момента ухода из "Ред Булла" в 2016 году. Для самого Квята подиум стал третьим в карьере.

Отметим, что гонка началась в дождевых условиях, по ходу "Гран-при" погода и ситуация на трассе не раз менялась, поэтому многие пилоты провели по пять пит-стопов. Также случилось несколько сходов с дистанции.

В частности, машины разбили Шарль Леклер из "Феррари", Валттери Боттас из "Мерседеса", Нико Хюлькенберг из "Рено" и Серхио Перес из "Рейсинг Пойнт". Также ошибку совершил Льюис Хэмилтон, который повредил машину и получил штраф за неправильный въезд на пит-лейн.

Германия

Чемпионат мира

11-й этап

“Гран-при Германии”

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 1:44.31,.275

2. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - отставание 7,333

3. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) - 8,305

4. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) - 8,966

5. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) - 9,583

6. Александр Албон (Таиланд, Toro Rosso) - 10,052

7. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) - 12,214

8. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) - 13,849

9. Ромен Грожан (Франция, Haas) - 16,838

10. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 18,765

11. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) - 19,667

12. Роберт Кубица (Польша, Williams) - 24,987

13. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) - 26,404

Не финишировали: Пьер Гасли (Франция, Red Bull Racing), Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes), Нико Хюлькенберг (Германия, Renault), Шарль Леклер (Монако, Ferrari), Ландо Норрис (Великобритания, McLaren), Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault), Серхио Перес (Мексика, Racing Point)



Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон - 223. 2. Валттери Боттас - 184. 3. Макс Ферстаппен - 162. 4. Себастьян Феттель - 141. 5. Шарль Леклер - 120. 6. Пьер Гасли - 55. 7. Карлос Сайнс - 48. 8. Кими Райкконен - 31. 9. Даниил Квят - 27. 10. Даниэл Риккьярдо - 22. 11. Ландо Норрис - 22. 12. Ленс Стролл - 18. 13. Нико Хюлькенберг - 17. 14. Кевин Магнуссен - 15. 15. Александр Албон - 15. 16. Серхио Перес - 13. 17. Антонио Джовинацци - 5. 18. Ромен Грожан - 4. 19. Роберт Кубица - 0. 20. Джордж Расселл - 0



Кубок конструкторов: 1. Mercedes - 407. 2. Ferrari - 261. 3. Red Bull Racing - 216. 4. McLaren - 70. 5. Toro Rosso - 42. 6. Renault - 39. 7. Alfa Romeo - 36. 8. Racing Point - 31. 9. Haas - 19. 10. Williams - 0