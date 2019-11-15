Пилот «Торо Россо» Даниил Квят сошел с трассы по ходу второй сессии свободных заездов на «Гран-при Бразилии».

Россиянин оказался на обочине. После того, как он покинул болид, его автомобиль задымился.

There were a few flames coming out of the back of the Toro Rosso, but marshals are snuffing them out ???#BrazilGP ?? #F1 pic.twitter.com/8lBIabUN5X — Formula 1 (@F1) November 15, 2019

Гран-при Бразилии проходит в Сан-Паулу с 15 по 17 ноября. Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят с 34 очками занимает 13-место в зачетной таблице.