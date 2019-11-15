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Квят сошел с трассы по ходу второй сессии свободных заездов на «Гран-при Бразилии»

22:38
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Пилот «Торо Россо» Даниил Квят сошел с трассы по ходу второй сессии свободных заездов на «Гран-при Бразилии».

Россиянин оказался на обочине. После того, как он покинул болид, его автомобиль задымился.

Гран-при Бразилии проходит в Сан-Паулу с 15 по 17 ноября. Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят с 34 очками занимает 13-место в зачетной таблице.

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