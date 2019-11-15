Квят сошел с трассы по ходу второй сессии свободных заездов на «Гран-при Бразилии»
22:38
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят сошел с трассы по ходу второй сессии свободных заездов на «Гран-при Бразилии».
Россиянин оказался на обочине. После того, как он покинул болид, его автомобиль задымился.
? RED FLAG ?@kvyatofficial is off#BrazilGP ?? #F1 pic.twitter.com/5Xdy55bvKL— Formula 1 (@F1) November 15, 2019
There were a few flames coming out of the back of the Toro Rosso, but marshals are snuffing them out ???#BrazilGP ?? #F1 pic.twitter.com/8lBIabUN5X— Formula 1 (@F1) November 15, 2019
Гран-при Бразилии проходит в Сан-Паулу с 15 по 17 ноября. Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят с 34 очками занимает 13-место в зачетной таблице.
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