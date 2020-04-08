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Квят рассказал о любимом российском мультфильме

21:35
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Российский пилот «АльфаТаури» Даниил Квят провел эфир в Instagramс журналисткой Sky Sports Рейчел Брукс. Он рассказал, что читает философский трактат «К самому себе» Марка Аврелия.

- В этой книге можно найти немало мудрых мыслей — и она подталкивает тебя думать и размышлять, — приводит слова Квята Motorsport. - А когда начинаешь много думать, то тратишь на это силы. Так что, это отличная книга, чтобы почитать перед сном — после нее быстро засыпаешь.

В ответ на вопрос о любимом мультфильме пилот назвал «Ну, погоди!», а также перечислил исполнителей, чьи композиции в настоящий момент присутствуют в телефоне. Среди них оказались российские исполнители — Олег Газманов и Игорь Тальков.

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