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Квалификация «Гран-при Нидерландов» была приостановлена из-за аварии Расселла

16:45
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Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл вылетел с трассы во время второго сегмента квалификации к «Гран-при Нидерландов».

Расселл дошел до контакта с барьерами, однако смог вернуться в боксы и, вероятно, продолжит борьбу. Сессия была на время остановлена красными флагами.

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Иван Шитик все материалы автора

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