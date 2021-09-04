Квалификация «Гран-при Нидерландов» была приостановлена из-за аварии Расселла

Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл вылетел с трассы во время второго сегмента квалификации к «Гран-при Нидерландов».

Расселл дошел до контакта с барьерами, однако смог вернуться в боксы и, вероятно, продолжит борьбу. Сессия была на время остановлена красными флагами.