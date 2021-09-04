Мазепин может получить штраф за инцидент с Феттелем в квалификации «Гран-при Нидерландов»
16:41
Пилот «Хааса» Никита Мазепин помешал четырехкратному чемпиону «Формулы-1» Себастьяну Феттелю проехать быстрый круг в квалификации к «Гран-при Нидерландов».
Гонщик «Астон Мартин» показал 17-е время, его соперник — 20-е. Оба пилота выбыли после первого сегмента квалификации.
Стюарды рассмотрят действия Мазепина после сессии — российскому гонщику грозит штраф.
Читайте также
ЧМ-2022, отборочный турнир: Кипр примет Россию, Украина — Францию. Расписание и результаты матчей 4 сентября
2
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю