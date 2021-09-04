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Мазепин может получить штраф за инцидент с Феттелем в квалификации «Гран-при Нидерландов»

16:41
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Пилот «Хааса» Никита Мазепин помешал четырехкратному чемпиону «Формулы-1» Себастьяну Феттелю проехать быстрый круг в квалификации к «Гран-при Нидерландов».

Гонщик «Астон Мартин» показал 17-е время, его соперник — 20-е. Оба пилота выбыли после первого сегмента квалификации.

Стюарды рассмотрят действия Мазепина после сессии — российскому гонщику грозит штраф.

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Иван Шитик все материалы автора

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