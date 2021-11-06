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Квалификация «Гран-при Мексики» возобновлена после аварии Стролла

6 ноября, 23:35

На «Гран-при Мексики» возобновилась квалификация. Ранее сессия была остановлена из-за аварии пилота команды «Астон Мартин» Лэнса Стролла.

Ранее Стролл врезался в защитный барьер и разбил свой болид. Сам гонщик не пострадал во время аварии. После нее он без проблем покинул болид.

Сессия была остановлена за 10 минут и 58 секунд до завершения первого сегмента.

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Евгений Петров все материалы автора
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