Квалификация «Гран-при Мексики» возобновлена после аварии Стролла
6 ноября, 23:35
На «Гран-при Мексики» возобновилась квалификация. Ранее сессия была остановлена из-за аварии пилота команды «Астон Мартин» Лэнса Стролла.
Ранее Стролл врезался в защитный барьер и разбил свой болид. Сам гонщик не пострадал во время аварии. После нее он без проблем покинул болид.
Сессия была остановлена за 10 минут и 58 секунд до завершения первого сегмента.
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