Квалификация «Гран-при Мексики» возобновлена после аварии Стролла

На «Гран-при Мексики» возобновилась квалификация. Ранее сессия была остановлена из-за аварии пилота команды «Астон Мартин» Лэнса Стролла.

Ранее Стролл врезался в защитный барьер и разбил свой болид. Сам гонщик не пострадал во время аварии. После нее он без проблем покинул болид.

Сессия была остановлена за 10 минут и 58 секунд до завершения первого сегмента.