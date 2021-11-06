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В Бразилии представят новый логотип «Формулы-1»

6 ноября, 23:50
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Президент и исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали заявил, что в Бразилии будет представлен новый логотип чемпионата.

«С 2014 года мы используем максимально эффективные гибридные двигатели и не должны забывать об этом. Именно поэтому в Бразилии вы увидите наш новый логотип — мы хотим всем напомнить, кем являемся», — цитирует Доменикали Autosport.

Нынешний логотип «Ф-1» появился относительно недавно, в 2018-м, заменив эмблему, использовавшуюся с 1995-го.

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Иван Шитик все материалы автора
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