В Бразилии представят новый логотип «Формулы-1»

Президент и исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали заявил, что в Бразилии будет представлен новый логотип чемпионата.

«С 2014 года мы используем максимально эффективные гибридные двигатели и не должны забывать об этом. Именно поэтому в Бразилии вы увидите наш новый логотип — мы хотим всем напомнить, кем являемся», — цитирует Доменикали Autosport.

Нынешний логотип «Ф-1» появился относительно недавно, в 2018-м, заменив эмблему, использовавшуюся с 1995-го.