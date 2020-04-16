Куртуа примет участие в виртуальном «Гран-при Китая»

Участвовать в виртуальном «Гран-при Китая» будет вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа. Об этом сообщает официальный сайт «Формулы-1». Сама гонка ранее была отменена из-за коронавируса.

Кроме бельгийца, в виртуальной гонке поучаствуют Шарль Леклер («Феррари»), Джордж Расселл («Уильямс»), Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»), Ландо Норрис («Макларен), Александр Албон («Ред Булл) и Николас Латифи («Уильямс»). Гонка пройдет 16 апреля.

На данный момент в мире зарегистрированы 2 088 650 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 134 754 смертельных случаев из-за осложнений после заражения вирусом, 516 008 человек выздоровели за время пандемии.

В России, по данным Роспотребнадзора, 27 938 случаев заражения COVID-19. 232 человека умерли, выздоровели — 2304.