Хорнер: «Раньше гонка разработки болидов была похожа на спринт, теперь нужно думать, как и когда использовать ресурсы»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о том, как на работу команд повлияло появление в «Формуле-1» ограничения бюджетов.

«Как я уже говорил, нам будет сложно дорабатывать машину, учитывая штрафные ограничения — и меньшее время для работы в аэродинамической трубе в сравнении с конкурентами. Но ничего не поделаешь. Нужно стараться сработать как можно лучше с тем, что у нас есть. Быть эффективными, результативными, избирательными в выборе путей для развития и правильно распоряжаться доступным временем.

После введения потолка бюджетов в «Формуле-1» произошли больше изменения. Это новая культура. Для «Ф-1» это настоящий вызов — как вам правильно использовать ограниченное количество ресурсов? Раньше гонка разработки болидов была похожа на спринт: нужно было как можно быстрее заработать болид с имевшимся у вас бюджетом. Теперь же часто возникает вопрос, как и когда вы будете использовать свои ресурсы», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

После трех этапов сезона-2023 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен с 69 очками лидирует в личном зачете «Формулы-1», опережая на 15 баллов партнера по команде Серхио Переса.