Квят рассказал, какое прозвище дал бы Феттелю в ответ на Торпеду

Российский гонщик Даниил Квят ответил на вопрос, какое прозвище он бы дал бывшему пилоту «Формулы-1» Себастьяну Феттелю.

Ранее немец дал Квяту прозвище Торпеда на «Гран-при Китая» 2016 года. Тогда гонщики попали вместе на подиум. Во время гонки между спортсменами произошел инцидент, который Феттель описал: «Ты летел, словно торпеда. Если бы я остался на траектории, мы бы столкнулись».

«Какое бы прозвище я дал Феттелю в ответ? Профессиональный крикун или что-то подобное. Не знаю. Думаю, он очень любит кричать по радио. Конечно, сейчас он гораздо спокойнее, но, когда ставки были высоки, он кричал действительно много», — приводит слова Квята PlanetF1.

13 апреля было объявлено, что Квят стал заводским пилотом команды Lamborghini Squadra Corse.

28-летний Квят провел в общей сложности шесть сезонов в «Формуле-1», выступая за Red Bull Racing и ее дочернюю команду Scuderia AlphaTauri. Его последний «Гран-при» состоялся в 2020 году, после чего Alpine наняла его в качестве резервного гонщика на один год.