Кристиан Хорнер: "Трасса в Барселоне должна остаться в качестве тестовой"

Руководитель "Ред Булла" Кристиан Хорнер надеется, что "Гран-при Испании" будет проводиться на трассе в Барселоне и дальше. Пока гонки нет в календаре 2020 года, поскольку отсутствует контракт с "Формулой-1".

– Было бы очень жаль потерять гонку в Барселоне, но в любом случае предсезонные тесты должны остаться здесь, – цитирует F1Today Хорнера. – Автодром удачно расположен. Он европейский, при этом находится на юге, что обеспечивает там рано хорошую погоду. Европейским командам очень выгодно сюда приезжать. Трасса имеет комбинацию поворотов разного скоростного профиля. Поэтому было бы странно не использовать ее для тестов. Трек подходит для испытаний. Он очень удобный.