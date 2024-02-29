Глава команды «Ред Булл» Хорнер заявил, что рад завершению расследования против него

Руководитель команды «Формулы-1» «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что рад завершению расследования. Он обвинялся в неподобающем поведении по отношению к своей сотруднице. Функционер заявил, что комментировать ситуацию не может.

«Я рад, что процесс завершился, не могу ничего комментировать. Мы сосредоточены сейчас на предстоящем «Гран-при» и новом сезоне, где намерены защитить титул», — заявил Хорнер Sky Sports.

Вчера, 28 февраля, сообщалось, что он сохранит пост руководителя «Ред Булл» после обвинений в домогательствах.

Ранее стало известно, что сотрудница команды «Формулы-1» обвиняет Хорнера в неподобающем поведении и домогательствах. «Ред Булл» начала внутреннее расследование. При этом 50-летний специалист полностью отрицает все обвинения в свой адрес.