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29 апреля, 17:21

Контракт на проведение «Гран-при Азербайджана» продлен до 2026 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Формула-1» и организаторы «Гран-при Азербайджана» объявили о продлении контракта на проведение этапа.

Как сообщается на сайте «Ф-1», новое соглашение рассчитано до конца 2026 года. Предыдущий контракт истекал в этом сезоне. В качестве факторов, способствовавших продлению сделки, называется растущий интерес к этапу. Так, организаторы отметили, что на гонку 2023 года были распроданы все без исключения билеты.

«Гран-при Азербайджана» проводится с 2016 года. Исключением стал сезон-2020, когда гонку пришлось отменить в условиях пандемии.

29 апреля гонщик «Ред Булл» Серхио Перес выиграл спринт на «Гран-при Азербайджана».

В пятницу, 28 апреля, пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл основную квалификацию, благодаря чему займет первое место на стартовой решетке в гонке, которая пройдет в воскресенье, 30 апреля.

Источник: Формула-1
Формула-1
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