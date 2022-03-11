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Сегодня, 20:45

Магнуссен превзошел время Сайнса и стал быстрейшим во второй день тестов «Ф-1» в Бахрейне

Иван Шитик
Корреспондент

Команда «Хаас» опоздала на тесты «Формулы-1» в Бахрейн, и ей разрешили провести на трассе четыре дополнительных часа. Первый же из них — вечером в пятницу — оказался триумфальным.

На пустой трассе, которую уже покинули соперники, Кевин Магнуссен принес главному аутсайдеру прошлого сезона лучшее время. Он проехал круг за 1 минуты и 33,207 секунды. Это на три с лишним десятых лучше, чем у Карлоса Сайнса на «Феррари» до этого.

Кроме того, команда «Хаас» получит возможность поработать дополнительные три часа 12 марта.

Хаас
Карлос Сайнс
Кевин Магнуссен
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