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Кими Райкконен: «Не считаю «Мерседес» непобедимым»

15:24
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Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен заявил, что не считает «Мерседес» непобедимой командой и видит, за счет чего «Феррари» может навязать борьбу «серебряным стрелам» в борьбе за чемпионство.

— Не думаю, что «Мерседес» непобедим, — цитирует GrandPX Райкконена. — В некоторых гонках эта команда слабее соперников, пусть в целом и является весьма стабильной. Если «Феррари» прибавит в темпе и стабильности, то сможет побороться за Кубок конструкторов с «Мерседесом». Надеюсь, что итальянской команде это удастся.

Первый этап сезона-2020 в «Формуле-1» пройдет в Австралии на следующей неделе, с 13 по 15 марта.

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