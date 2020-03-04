Кими Райкконен: «На все готов, лишь бы к прессе не ходить!»

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился мнением о своей популярности. Также он рассказал о нелюбви к прессе.

- Я люблю гонки, но «Формула-1» состоит не только из них, — цитирует Райкконена Motorsport со ссылкой на El Pais. — Если бы я не наслаждался гонками, меня бы здесь не было. Но я на все готов, лишь бы к прессе не ходить!

Конечно, меня радует, что есть поклонники, которым я нравлюсь. И также есть те, кому я не нравлюсь. Но я просто пытаюсь заниматься тем, что делает меня счастливым. Пока ты занят тем, что делает тебя счастливым, это главное. Счастье помогает в работе, будь это пилотирование машин или что-то другое, и также помогает в повседневной жизни. Если людям это нравится — здорово. Если нет — тоже хорошо. Каждый человек таков, каков он есть. К тому же, я никогда ничего не делаю, чтобы кому-то понравиться. Делаю то, о чем думаю.