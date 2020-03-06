Кевин Магнуссен: «Не в курсе планов владельца «Хааса», но бороться в хвосте турнирной таблицы ему не интересно»

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал слухи о том, что команда, за которую он выступает, может покинуть «Формулу-1» после сезона-2020.

— Конечно, Джин Хаас не в восторге от того, что его команда заняла предпоследнее место в Кубке конструкторов, — цитирует Autoweek Магнуссена. — Не в курсе его планов на будущее, но бороться в хвосте турнирной таблицы ему не интересно. Думаю, его можно даже не спрашивать об этом, и так понятно. Надеюсь, что прошлый сезон был исключением для «Хааса». Если мы проведем сезон-2020 хорошо, то Джин захочет остаться.