Карун Чандхок предположил, какая команда может уйти из «Формулы-1»

Бывший гонщик «Формулы-1» Карун Чандхок считает, что команда «Альпин» может покинуть «королевский автоспорт».

«Реальность такова, что «Альпин» — шестая по рангу команда на стартовой решетке, с шестой по скорости машиной. И при этом «Рено» — третий крупнейший автомобильный бренд в мире. Их результаты явно недостаточно хороши. И я опасаюсь, что они и дальше будут приглашать в команду менеджеров не из мира автоспорта и «Формулы-1». Возможно, сейчас время задаваться вопросом, что с корпорацией «Рено» происходит то же самое, что и с «Тойотой» 20 лет назад. Они идут по пути, на котором могут отказаться от участия в «Формуле-1», — приводит слова Чандхока GPFans.

«Альпин» занимает шестое место в Кубке контрукторов в сезоне-2023, набрав 51 очко. Пилоты команды Эстебан Окон и Пьер Гасли в личном зачете находятся на 10 и 12 строчках соответственно.

После «Гран-при Бельгии» «Альпин» покинули руководитель команды Отмар Сафнауэр, спортивный директор Алан Пермейн и технический директор Пэт Фрай.

Временно исполняющим обязанности руководителя команды был назначен Бруно Фамен, вице-президент «Альпин», а должность спортивного директора временно займет Джулиан Роуз.