Хорнер рассказал, как поддержал Переса после череды неудачных выступлений

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, как помог вновь обрести уверенность пилоту команды Серхио Пересу после серии неудачных выступлений.

«Я думаю, что это всегда командная работа, и считаю, что все гонщики разные. Некоторых нужно обнять, другим нужен пинок под зад. Серхио определенно относится к типу людей, которым помогают объятия. Мы просто делаем все возможное, чтобы поддержать его, как члена команды, и помочь ему достичь того, на что, как мы знаем, он способен», — цитирует Хорнера Racingnews365.

На данный момент Перес занимает 2-е место в личном зачете «Формулы-1», набрав 189 очков. 33-летний мексиканский автогонщик 7 раз поднимался на подиум в текущем сезоне.

Сезон «Формулы-1» возобновится в конце августа гонкой в Нидерландах.